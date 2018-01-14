Тест на слабоумие: мед. персонал США призвали проверить психику Дональда Трампа

Не менее 70 медиков в США обратились с письмом к основному мед. сотруднику Белого дома Ронни Джексону и попросили проверить психическое здоровье президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС ссылаясь на CNN. Об этом передает телевизионная компания CNN. Согласно вердикту медперсонала, у американского лидера хорошее здоровье. Президенту США в 2018 г исполнится 72 года. При всем этом они утверждают, что некоторые подозрительные симптомы в поведении Трампа можно заметить уже сейчас: в качестве примеров мед. работники привели указали невнятную речь президента, многократные повторения слов, нарушения координации, а еще небогатый словарный запас.

Добавим, что Ронни Джексон уже проводил осмотр Дональда Трампа. Профессионалы напоминают, что идентичные обследования нужны всем пациентам старше 66 лет.

В письме профессионалы просят, в частности, провести неврологический осмотр президента, обычные тесты на выявление слабоумия, а еще определить уровень способности Трампа воспринимать информацию.