Трамп назвал автора книги о нем «психически больным»

Президент США Дональд Трамп заявил, что автор скандальной книги о нем Майкл Вулфф —"психически больной».

Так, американский президент обвинил Вулффа в распространении ложных сведений: «Нам сообщают так много фейковых новостей. Они даже не пытаются донести правильную информацию или исправиться в случае ошибки. Они продвигают фейковую книгу психически больного автора, который сознательно пишет ложную информацию. Ведущие СМИ сходят с ума из-за того, что мы выиграли выборы».

Так, книга «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» вышла в продажу 9 января и стала бестселлером в США. В ней сообщается, что Дональд Трамп не рассчитывал стать президентом США, а его супруга Мелания была в шоке от перспективы стать первой леди. При этом некоторые советники Трампа были обеспокоены психическим здоровьем президента.

В то же время, Белый дом категорически опроверг содержание книги Вулффа, а личный адвокат Трампа направил Вулффу и издателю письмо с требованием приостановить публикацию и распространение книги.