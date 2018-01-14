Трамп обвинилThe Wall Street Journal в искажении его слов о лидере КНДР

Президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что издание The Wall Street Journal неверно передали его слова об отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Трамп добавил: «Газета „Уолл-стрит джорнэл“ неверно сообщила о том, что я сказал „У меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном“. Очевидно, я такого не говорил. Я сказал „если бы у меня были хорошие отношения с Ким Чен Ыном“, это большая разница».

Также, он подчеркнул, что «к счастью, сейчас беседы с репортерами записываются», что позволяет избегать фейковых новостей.

В то же время, на странице в соцсети издания появилось сообщение о том, что журналисты The Wall Street Journal правильно передали слова Трампа о Ким Чен Ыне. Там содержится ссылка на часть аудиозаписи, подтверждающую позицию издания. В аудиозаписи Трамп говорит: «У меня хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. Хорошие отношения также сложились между мной и премьер-министром Японии Синдзо Абэ и, вероятно, у меня очень хорошие отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном».