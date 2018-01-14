Тука: «Сейчас нет реальной суммы ущерба от боевых действий в Донбассе»

На данный момент реальной суммы ущерба, нанесенного Донбассу боевыми действиями нет.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука сообщил: «Реальных, обоснованных цифр априори никто не имеет, потому что есть такая территория, которую мы сейчас не контролируем. Мы реально не владеем информацией о состоянии недвижимости и объектов инфраструктуры на неподконтрольной территории».

По его словам, в сумму ущерба, названную недавно Кабмином, включены только убытки, которые были нанесены объектам инфраструктуры, находящимся на подконтрольной Украине территории.