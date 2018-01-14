Украинская журналистка: киевский вокзал — «самый грязный и вонючий»

Украинская журналистка Наталия Дубовик назвала киевский вокзал «самым грязным и вонючим в Украине».

Не скупясь на эмоции, она описала «сходку бомжей», которых увидела на железнодорожном вокзале Киева, в социальной сети:

«Во-первых, сходки бомжей на территории вокзала! Это ужас! Скоро они вокруг поездов начнут жечь костры. Во-вторых, запах от этих же бомжей в нос бьет смесь перегара, блевотины и мочи. В-третьих, невозможно сесть в кресла бесплатных залов ожидания. Потому что их заняли бомжи. Они спят, пьют, пристают к пассажирам и воняют на весь вокзал. В-четвертых, если ты с маленьким ребенком и у тебя нет возможности ожидать в платном зале… Что видят дети? Куда посадить ребенка? Как ждать поезда?».