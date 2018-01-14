Украинский генерал испугался принимать военную технику из Крыма

По мнению сенатора, экс-заместителю руководителя Генштаба ВСУ Игорю Романенко «что называется, лучше молчать, чем говорить».

Генерал считает, что передача техники таким методом - это «шаг, чтобы унизить Украину».

Он объявил, что нужно тщательно проверить на наличие «скрытых взрывных устройств» в технике перед ее передачей Украине.

«Надо туда (в Крым) направлять профессиональную группу», — объявил он.

Как объяснил в своей беседе с репортерами украинского издания «Апостроф» генерал, военную технику, оставшуюся в Крыму, которую русская сторона готова вернуть Украине, необходимо проверить на наличие «скрытых взрывных устройств».

Романенко сослался на опыт германцев и итальянцев, которые после 2-ой мировой войны якобы «заваривали подрывные устройства в корпуса, а в нужный момент подрывали».

Путин 11 января предложил вернуть Украине военную технику, оставшуюся на полуострове. Голосование крымчан стало реакцией на госпереворот в Киеве зимой 2014 г.