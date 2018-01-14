В АП прокомментировали обращение Петра Порошенко к ФСБ

Пресс-служба президента Украины Петра Порошенко назвала фейком сообщения о письмах, которые Пётр Порошенко якобы направлял в ФСБ. Ранее такая информация была обнародована грузинским телеканалом «Рустави 2».В документах, датированных 2007 годом, утверждается, что Порошенко просил пустить его в Россию после отказа во въезде. Администрация президента Украины призвала не распространять эту информацию и заявила, что СМИ, которые это сделали, должны будут принести публичные извинения. Телеканал «Рустави 2» связывают с одним из главных политических оппонентов Порошенко — Михаилом Саакашвили.Документы, опубликованные грузинским телеканалом «Рустави 2», в которых говорится о письмах Петра Порошенко в ФСБ, являются подделкой. Об этом заявили в администрации президента. Представители Порошенко утверждают, что эти документы «были изготовлены российскими спецслужбами».«Обнародованные так называемые документы от имени Петра Порошенко являются низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании «Рустави 2» спецслужбой России», — говорится в сообщении администрации президента.