В больнице оккупированного Донецка произошел пожар, есть жертвы

Сегодня в оккупированном Донецке произошел пожар в здании больницы № 24 в Кировском районе в результате чего погиб человек.

В «МЧС ДНР» отметили: «Сегодня днем произошло возгорание в здании больницы № 24. В результате практически полностью выгорела больничная палата. Огнем повреждены стены, два оконных блока, два дверных блока, уничтожены кровать, холодильник, а также другие вещи, находившиеся в палате. От МЧС для ликвидации пожара привлекалось девять единиц техники и 32 человека личного состава. Пожар был ликвидирован в 14:02. Причина возгорания уточняется».

При этом в пресс-службе «Минздрава ДНР» заявили, что в результате пожара погиб пациент: «Помимо одного погибшего, больше жертв и пострадавших нет».

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