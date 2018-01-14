В Борисполе пьяная женщина-водитель въехала в электроопору

Ночью в Борисполе женщина в состоянии алкогольного опьянения на большой скорости сбил электроопору и дерево, пытаясь сбежать от полицейских.

Пресс-служба патрульной полиции Борисполя сообщает: «Во время патрулирования 13 января, около 02:00, инспекторы заметили, как водитель автомобиля BMW 318, выезжая с парковки, на улице Киевский Путь, пересекла двойную сплошную линию. По требованию полицейских остановиться она не отреагировала, зато увеличила скорость, пытаясь сбежать».

В результате маневра женщина не справилась с управлением, сбила электроопору и дерево. В полиции добавили: «Патрульные заметили явные признаки алкогольного опьянения. Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку».

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