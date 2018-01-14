В Бразилии в штате Минас-Жерайс произошло серьезное ДТП с участием рейсового автобуса.

В результате ДТП погибли не менее 13 человек, также 39 получили травмы. Все пострадавшие были госпитализированы. При этом об их состоянии на данный момент не сообщается.

По информации, инцидент произошел с участием двух микроавтобусов с пассажирами и грузовика с партией бумаги.

Авария случилась в 550 км от города Белу-Оризонти на юге страны. После столкновения обоих направлениях по шоссе было перекрыто движение.

Embedded video for В Бразилии произошло жуткое ДТП: десятки погибших и раненых

Embedded video for В Бразилии произошло жуткое ДТП: десятки погибших и раненых

Фото:Видео: