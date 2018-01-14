В «ДНР» похвастались резким ростом популярности мобильной сети «Феникс»

«Министр связи ДНР» Виктор Яценко заявил, что на данный момент в среднем в мобильной сети «республики» «Феникс» осуществляется более 200 тысяч звонков в час.

Яценко заявил: «Из статистики, в среднем в час происходит более 200 тыс. звонков. Мобильный интернет подключили себе более 80 тыс. абонентов, из них более 8 тыс. используют активно 3G тест».

Как сообщалось ранее, с 11 января в городах ОРДЛО пропала мобильная связь «Vodafone Украина». Причиной проблем со связью стало повреждение кабеля в районе оккупированного поселка Еленовка. При этом, пока неизвестно, когда будет восстановлена связь.