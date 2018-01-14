В Госдуме РФ хотят частично разорвать Договор о дружбе с Украиной

Депутат Госдумы РФ Константин Затулин предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга.

По его мнению, договор «односторонне выгоден» Украине. Затулин добавил: «Ибо, не оговаривая механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы, во второй статье договора мы признаем территориальные границы Украины, а они, соответственно, наши — на момент подписания и ратификации этого документа. То есть речь идет о том, что, подписав этот договор, Россия в 1997-м, а затем при ратификации в 1999 году подтвердила, что она считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины».

Он заявил, что тогда, в 90-е годы, российская сторона активно боролась против положения документа о границах. Он уточнил: «Говорили, что делать этого нельзя, что, даже если мы на это согласны, нужно оговорить это гораздо более конкретными условиями, чего в договоре нет».