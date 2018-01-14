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В Китае открылись новые визовые центры Украины


Добавлено: 14 янв 2018 в 18:49, Категория: Украина
В Китае открылись новые визовые центры Украины

Посольство Украины в Китае открыло несколько новых визовых центров на территории КНР.

Пресс-служба МИД сообщает: «С целью улучшения услуг для путешествующих из Китая в Украину Посольство Украины в Китайской Народной Республике открыло Визовые центры (ВЦ). Эти центры, расположенные в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу, начнут свою работу 15 января 2018 года».

При этом в дипломатическом ведомстве ожидают, что новые центры эффективно и профессионально справятся с растущим спросом на визы среди граждан Китая, стремящихся путешествовать в Украину. Кроме того, в МИД также убеждены, что открытие визовых центров в Китае улучшит предоставление услуг в процессе получения визы.



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Добавлено: 14 янв 2018 в 18:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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