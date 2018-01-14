В Краматорске неизвестный застрелил мужчину

В Краматорске Донецкой области сегодня ночью убили мужчину.

Полиция Донецкой области сообщили: «Пострадавший был обнаружен с огнестрельным ранением грудной клетки и правой руки на автомобильной стоянке возле бани. Рядом было найдено оружие, из которого, вероятно, он был ранен. Бригада скорой помощи доставила раненого в больницу, однако на операционном столе он умер».

При этом правоохранители установили личность подозреваемого. На его задержание ориентированы все виды нарядов полиции, сотрудники уголовного розыска развернули комплекс оперативно-розыскных мероприятий.