В оккупированной Горловке произошло жуткое убийство

В оккупированной Горловке житель Калининского района убил свою знакомую, после чего выбросил тело на свалку.

«Полиция „ДНР“» сообщает, что подозреваемый в совершении преступления задержан. 49-летний мужчина сообщил, что конфликт произошел на фоне распития алкоголя. При этом он нанес женщине множественные удары ножом.

В «полиции» добавили: «По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 106 УК ДНР (убийство), санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении хозяина квартиры по ст. 372 УК ДНР (укрывательство преступления)».