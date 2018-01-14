В России в одной из квартир города Подольск Московской при взрыве гранаты погибли два человека.

Пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области, сообщает, что инцидент произошел 13 января. В результате взрыва погибли женщина-хозяйка квартиры и ее сожитель.

В ведомстве добавили: «Предварительно установлено, что погибшие вели асоциальный образ жизни, нашли накануне боевую гранату, которую решили разобрать. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105, ст. 222 УК РФ (убийство, незаконный оборот оружия)».

Embedded video for В России в жилом доме прогремел взрыв, есть жертвы

Embedded video for В России в жилом доме прогремел взрыв, есть жертвы

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