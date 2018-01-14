В сети опубликовано видео с кораблями ВМС Украины в Крыму

Телеканал «Звезда» выложил в сеть видеозапись, на которой видны корабли ВМС Украины, оставшиеся в Крыму.

Пользователи сети после просмотра ролика пишут, что состояние техники весьма плачевное. На записи показаны морские тральщики «Чернигов» и «Черкассы», подлодка «Запорожье» и спасательное буксирное судно «Кременец». Корабли покрыты слоем ржавчины и обшарпаны. Ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что украинская военная техника, которая сейчас находится на полуострове, содержит подрывные устройства.

На этой неделе президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова передать Украине боеприпасы и военную технику, оставшиеся в Крыму после возвращения полуострова в состав РФ. Также российский лидер предложил украинским специалистам приехать в Крым для того, чтобы утилизировать боеприпасы, не подлежащие транспортировке.