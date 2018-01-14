В Таиланде из-за взрыва на катере с туристами пострадали 16 человек

В Таиланде возле острова Пхипхи из-за взрыва на моторной лодке пострадали не менее 16 человек.

Отмечается, что взрыв произошел во время морской прогулки от причала Рассада в провинции Пхукет до островов Пхипхи. В момент взрыва на борту находились 26 туристов из Китая, в том числе трое детей, и пять граждан Таиланда — члены экипажа и гид.

По информации, шесть туристов получили сильные ожоги. Пострадавшие были доставлены в местные больницы. По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки топлива.