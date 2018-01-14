В Вашингтоне на отеле Трампа появилась надпись «вонючая дыра»

Вчера вечером в Вашингтоне на отеле Trump International появилась световая проекция с изображениями емодзи и словом shithole, которое переводится как «вонючая дыра».

Ранее сообщалось, что 11 января на встрече с сенаторами президент США Дональд Трамп назвал «грязными дырами» африканские страны, откуда в Штаты приезжают мигранты.

О данной акции протеста в своем Twitter сообщил журналист Робин Белл, являющийся автором проекции и нередко устраивающий подобные мероприятия. Свое сообщение Робин Белл снабдил хэштегом #resist (сопротивление).

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