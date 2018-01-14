В Запорожской области поезд снес автомобиль, есть пострадавшие

В Запорожской области поезд столкнулся с автомобилем, в результате чего пострадали два человека.

В ГСЧС сообщили, что авария произошла сегодня утром на нерегулируемом железнодорожном переезде у пгт. Акимовка. В ведомстве добавили: «Локомотив пассажирского поезда № 86 „Львов — Новоалексеевка“ столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2101. В результате ДТП водитель автотранспортного средства и пассажир с травмами средней степени тяжести доставлены в больницу для проведения медицинского обследования».

Сообщается, что спасатели отбуксировали машину с железнодорожных путей для обеспечения бесперебойного движения поездов.

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