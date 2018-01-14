В администрации Порошенко поведали о размещенных рукописях президента

Канал «Рустави-2» обнародовал копии заявлений президента Украины Петра Порошенко в ФСБ, направленные в ведомство к концу зимы 2007 г из-за того, что его не пустили в РФ.

По предварительным достоверным сведениям издания, зимой 2007 прежний в то время депутатом Верховной Рады Украины Петр Порошенко направил в ФСБ ряд заявлений. В нем он сказал, что не имеет никакого отношения «к антироссийской кампании президента Виктора Ющенко» и является одним из основоположников Партии регионов.

В распоряжении канала оказалось объявление депутата Верховной рады Петра Порошенко, подписанное им 3 февраля 2007 при въезде на территорию РФ.

В другом оповещении, адресованном ФСБ, действующий лидер Украины убеждал, что занимается привлечением вложений денег в интересах Российской Федерации, в частности привлекает деньги в развитие собственных заводов в Липецкой («Рошен») и Нижегородской («Богдан») областях. Тогда во время очередного визита в РФ его не пустили на пограничном посту в аэропорту «Пулково». Позже в МИД РФ подчеркнули, что отказ обусловлен недружественной политикой украинской столицы. Как докладывало ИА REGNUM, в 2014-ом году на Украине произошел государственный переворот, в результате которого был свергнут президент Виктор Янукович. Новым главой государства стал Петр Порошенко.