В Енисейске введен режим повышенной готовности из-за резкого поднятия воды в реке

Из-за теплой погоды еще 8 января произошла подвижка льда на Енисее от поселка Высокогорский до поселка Подтесово. Под угрозой подтопления оказались, в частности, несколько улиц и микрорайонов Енисейска.

Резкое повышение уровня воды в реке Енисей стало предпосылкой введения режима повышенной готовности в городе Енисейске. В конечном итоге образовался ледяной затор между п. Подтесово и п. Погодаево, из-за которого вода поднялась приблизительно на 2,5 м (655 до 899 см).

Из-за поднятия уровня воды в реке Енисей до рискованных значений, появилась угроза подтопления города Енисейска и района. Уровень воды в реке за последние дни поднялся на три метра.

Как поведали в мэрии, сначала под угрозу подтопления попадают жилые дома в мкрн Судоверфь и Куйбышева, потом - мкрн Ванеева и Лебедева, а кроме этого Вологдинка.

Событие, для января из ряда вон выходящее: уровень воды в Енисее поднимается, при этом очень быстро. Ежели вода поднимется еще больше, подтопленными окажутся дома в микрорайонах Ванеева и Лебедева, а после этого и в микрорайоне Вологдинка.