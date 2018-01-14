В интернете появилось видео с оставшимися в Крыму украинскими кораблями

В глобальной web-сети появилось видео оставленных в Крыму украинских военных кораблей.

Некоторые СМИ растиражировали данное видео с заголовками о «плачевном состоянии» бывших украинских военных кораблей.

Видео было размещено каналом «Звезда». В ответ на это украинский премьер Владимир Гройсман объявил, что Москва вместе с военной техникой может вернуть и Крым. При этом командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко утверждал, что в 2014 г данная техника якобы была отремонтирована. На каждом из судов видны следы ржавчины. В сюжете «засветились» два морских тральщика «Чернигов» и «Черкассы», субмарина и один спасательный буксирный корабль. Что касается кораблей, то Украина их бросила: с минувшего года корабли находятся под контролем Черноморского флота ВМФ Российской Федерации.