В Иране сняли запрет на использование Telegram

Об этом передает Reuters ссылаясь на государственное агентство IRNA.

Иранские власти на 100% разблокировали на территории страны мессенджер Telegram. По сообщению иранского информагентства IRNA, снята блокировка отдельных каналов, а доступ к Telegram по каналам сотовой и беспроводной связи на 100% возобновлен в ночь на воскресенье, 14 января.

Ограничения на использование социальных сетей было введено в конце декабря, когда в митингах по всему Ирану стали участвовать десятки тыс. человек.

29 декабря в Иране начались протесты. Милиция задержала около 450 протестующих. Доступ к социальная сеть Instagram вернули с самого начала месяца, когда протестные акции пошли на убыль. Президент Ирана Хасан Роухани объявил, что акции вызваны внутренними трудностями в государстве, а еще подстрекательством со стороны других стран.