В Калуге состоится Единый день сбора подписей

Мы поддерживаем стремление людей выразить свою гражданскую позицию, поэтому предоставляем им возможность поддержать Владимира Владимировича Путина 14 января в Региональной общественной приемной партии, где на протяжении дня будут работать сборщики подписей из числа волонтеров.

Заметим: в конце минувшего 2017 года действующий президент РФ Владимир Путин объявил о своем решении баллотироваться на новый президентский срок.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак подчеркнул, что партия не занимается сбором подписей, а только предоставляет свои площадки.

При всем этом он добавил, что сама партия не занимается сбором подписей — это делают штабы кандидата. Хочу обозначить, что непосредственно сбором подписей партия не занимается. «Владимир Владимирович пользуется такой поддержкой, что какие-то дополнительные формы влияния тут использовать бессмысленно», — сообщил он. Его кампанию поддерживают еще несколько партий и социальных компаний, однако как именно они будут помогать со сбором подписей за В.Путина, не говорилось. Об этом передает pr-служба республиканского отделения партии.

В Калужской региональной общественной приемной Председателя Партии Д. А. Медведева «Единая Россия» по адресу: город Калуга, улица Ленина, дом 74 пройдет сбор подписей 14 декабря с 11 до 16 часов. 14 января объявлен Единым днем сбора подписей в Иркутске, Братске и Ангарске.

Избирательный штаб Путина до этого проинформировал, что собрал уже не менее 500 000 подписей в его поддержку, но решено продолжать сбор и допечатать еще 20 000 подписных листов на 200 000 подписей. Доступ в общественную приемную будет открыт, прийти может любой желающий, достигший 18 лет.