Администрация Президента Украины назвала подделкой письменные заявления, опубликованные грузинским каналом «Рустави-2» якобы от имени Петра Порошенко.

«Обнародованные так называемые „документы“ от имени Петра Порошенко являются низкопробной подделкой и фейком» — сообщается в заявлении.

Объявление было написано Петром Порошенко, когда он был депутатом Верховной рады. «Красноречивее всего о провале ФСБ говорит факт, который просто проверить».

В письме, авторство которого приписывается украинскому президенту, сообщается также, что на территории РФ он занимается «привлечением больших вложений денег в интересах России». Его объявление обнародовал оппозиционный грузинский канал «Рустави-2», близкий к Михаилу Саакашвили.

«Алексей Порошенко женился в Киеве в середине сентября 2013 г, поэтому у старшего сына Петра Порошенко в далеком 2007 г. не было жены», — прибавила pr-служба, призвав СМИ не распространять неверную информацию.

Накануне телевизионная компания «Рустави-2» обнародовала копии обращений Петра Порошенко в ФСБ.

«К антироссийской президента (Украины Виктора) Ющенко я не имею никакого отношения». Так же отмечается, что родители супруги Алексея Порошенко (старшего сына президента — ред.) живут в северной столице. Впоследствии в МИД РФ пояснили, что запрет на заезд Порошенко является ответом на недружественную политику столицы Украины.

Пикантность ситуации в том, что канал «Рустави-2» ассоциируют с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.