Власти КНДР призвали осознать «гнусное нутро» США

Граждане КНДР и Южной Кореи обязаны осознать «гнусное нутро и агрессивную сущность США».

Такое заявлении сделали власти Северной Кореи. Они отмечает, что США наращивают вооруженные силы вокруг Корейского полуострова, направляют авианосцы Рональд Рейган и Карл Винсон, а также намерены послать в западный район Тихого океана авианосец Стеннис.

По данным ЦТАК, к Корейскому полуострову стягиваются вертолетоносцы, способные высадить десант в масштабах одной дивизии. Они отмечают: «Все эти действия США напоминают волка, бродящего и выжидающего удобный момент у забора чужого дома, где справляют свадьбу, а для наших артиллеристов подразделения Хвасон, которые берут на прицел не только остров Гуам, но и материковую часть США, такие объекты являются наилучшей мишенью».

Также, КНДР призвал всю корейскую нацию выступить против попыток США нарастить вооруженные силы и начать войну с КНДР.

В ЦТАК добавили, что действия США говорят о намерении помешать положительным тенденциям, наметившимся в последнее время в отношениях между двумя странами: «Антиобъединительная сущность США ни на йоту не изменилась и сегодня. И на этот раз США на вид сказали, что они „поддерживают“ переговоры между Севером и Югом, а в действительности пытаются преградить улучшение межкорейских отношений, мобилизуя крупномасштабные агрессивные вооруженные силы вокруг Корейского полуострова».