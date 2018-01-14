В Пензе в 5-й раз пройдет фестиваль «Спасские вечера»

Кроме того, впервые будет работать епархиальная экскурсионная служба.

Фестиваль православной культуры «Спасские вечера» вновь пройдет в Пензе в воскресенье, 14 января. В этот раз будет набираться несколько экскурсионных групп, и батюшки, которые умышленно учились у экскурсоводов, будут водить городских жителей по известным храмам и монастырям. Он начнется в 11.00 на Соборной площади.

«Хотелось бы всех призвать на рождественские праздники, посмотреть сам храм, посетить его и постараться посодействовать в окончании его строительства», — призвал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Также для маленьких гостей фестиваля в первый раз продемонстрируют мультфильмы, которые умышленно подбирала матушка София, она помощник уполномоченного по правам ребенка». 14 января гостей ожидают угощения, ярмарка общенародных промыслов и разнообразная культурная программа.

В программе мероприятия — культурно-историческая реконструкция рождественских гуляний XIX века, со сцены фестиваля прозвучат колядки в исполнении коллективов православных приходов и творческих коллективов Пензы. На территории Соборной площади будут организованы обычные зимние игры. Конечно, сердце — это Спасский кафедральный храм. Катания на собаках, катания на лошадях — вы это сможете все увидеть и попробовать.