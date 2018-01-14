В Перми внесены в эксплуатацию два долгостроя «Камской долины»

В Перми 500 семей получили возможность заехать в квартиры благодаря сдаче в эксплуатацию долгостроев.

В Перми внесены в эксплуатацию два долгостроя на Хабаровской, 54а и Холмогорской, 4 г, а еще проблемные дома по ул. Ушакова, 36б и Елькина, 39.

В Перми 4 дома официально ввели в эксплуатацию.

— Краевой Минстрой, инспекция и генпрокуратура провели работу по стимулированию застройщиков в устранении замечаний, — поведал управляющий краевой инспекции Государственного строительного надзора по Пермскому краю Василий Билоус.

Два долгостроя «Камской долины» и еще два проблемных объекта получили заключение краевой инспекции Госстройнадзора и официально были внесены в эксплуатацию. Дом на Самаркандской, 143 планируют ввести в эксплуатацию на протяжении января. На контроле краевых властей остаются 15 проблемных объектов.

В министерстве возведения Прикамья проинформировали, что cейчас краевой Госстройнадзор проводит процедуру итоговой проверки еще 2-х «проблемных» объектов — на улице Мира, 5а в Перми (застройщик ООО «Алиас») и улице Сиреневый бульвар, 5 в Чайковском (ООО «РСУ-6»).