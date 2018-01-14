Все больше ценных вещей украинцев попадает в ломбарды

Украинцы в последнее время все чаще обращаются в ломбарды, чтобы взять займы под залог драгоценностей или техники.

Об этом сообщает финансовый аналитик ICU Михаил Демкив в своем Twitter.

Так, за III квартал 2017 года банки выдали 8,6 млрд грн карточных кредитов и еще 7,4 млрд грн — краткосрочных (до 1 года). В то время как за тот же период ломбарды предоставили клиентам займов на 3,9 млрд грн.

«Займы под залог драгоценностей или техники — понятный и привычный продукт для многих, но дорогой. Средневзвешенная ставка — почти 200% годовых. Причина — малый размер кредита (1300 грн) и короткий срок погашения (30–40 дней), что обусловливает высокие операционные расходы ломбарда», — написал Демкив.

«Ломбарды рапортуют о росте доли займов, погашающихся за счет залога (с 10% до 16%). Если раньше были готовы выдавать займы на сумму 80% стоимости залога, то сейчас — на менее половины», — добавил финансовый аналитик.