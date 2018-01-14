Вячеслав Володин начинает цикл встреч с муниципальными депутатами Саратовской области

На встрече с представителями муниципальных властей, которая состоялась 13 января в Ртищевском ФОКе, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин побеседовал об экономическом состоянии Саратовской области.

Сокращение долгов перед банками даст возможность Саратовской области лучше развиваться.

На данный момент в Саратовской области 3437 депутатов муниципальных собраний и поселений. Зато, по его словам, в Саратовской области менее долговая нагрузка. Он подчеркнул, что похожий формат встречи с городскими и районными депутатами применяется в первый раз, но ежели такой опыт признают эффективным, то он будет использоваться в дальнейшем.

По его словам, на текущий момент ситуация в дорожной сфере Саратовской области поменялась, благодаря федеральной программе, однако в ближайшие три года необходимо увеличить собственные средства, которые регион тратит на ремонт дорог, до 10-ти млрд руб.

Объем государственного долга Саратовской области нужно уменьшить такой суммы, которая бы не приносила вред бюджету. Спикер Государственной думы сказал, что в Пензенской области дороги чуть лучше, чем в нашем регионе.