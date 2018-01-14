В ЮАР разгромили магазины H&M после скандала с расистской футболкой

По располагаемым достоверным данным местных корреспондентов, здешние граждане напали на магазин в районе Сэндтон в Йоханнесбурге и коммерческом центре Menlyn mall в Претории. При всем этом отмечается, что активисты воспользовались случаем и забрали часть вещей с собой. В Йоханнесбурге и Претории протестующие побили витрины, разбросали одежду и перевернули манекены.

Отмечается, что один из лидеров движения «Бойцы за экономическую свободу», организовавшего протесты по всей стране, приветствовал действия тех, кто «оказал физиологическое сопротивление расизму».

На место событий уже прибыли работники милиции. Поводом для похожих обвинений послужила серия рекламных плакатов компании, на которых был показан чернокожий ребенок в толстовке с надписью «Coolest Monkey In The Jungle» («Самая классная обезьянка в джунглях»). Фотография вызвала шквал критики в адрес Н&М.

В свою очередь лидер движения Джулиус Малема объявил, что его партия не раскаивается за действия собственных членов и настаивает на полном закрытии всех магазинов компании H&M в государстве. Известные исполнители The Weeknd и G-Eazy сообщили, что прекращают сотрудничество с компанией из-за расистского скандала. При всем этом мать ребенка с баннера призвала мировую общественность не раздувать скандал, назвав инцидент «несуществующей проблемой».