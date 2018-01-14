Действующему президенту Чехии Милошу Земану все-таки наверное придется увидеться во втором туре выборов президента Чехии с бывшим главой академии Чехии физиком Иржи Драгошем.

2-ой тур голосования должен состояться 26 и 27 января. По предварительным сведениям за Драгоша проголосовали около 1,25 млн. человек. Pocet hlasu pro Milose Zemana ted poprve klesl pod 40 procent.

Действующий президент Чехии Милош Земан открыто придерживается антимусульманских взглядов и не один раз высказывался за отмену санкций против РФ. Драгош стал вторым (26,5% голосов).

Другие семь претендентов на пост руководителя государства набрали от 0,47% до 10,22% голосов избирателей.

После подсчета практически 94% голосов избирателей результат Земана снизился до 39,40%.

«Это выглядит многообещающим», — прокомментировал Драгош результаты первого тура. Заключительные результаты первого тура Чешское статуправление сообщит к полуночи. За пост президента будут биться Милош Земан и Йиржи Драгош. Явка на выборы составила 61,6% избирателей. По этому показателю Земан значительно отстал от конкурента - 7,47% против 45,22%, проиграв в основной массе стран, включая Российскую Федерацию. Он считает, что Чехия должна «играть не менее активную роль в ЕС» и поддерживает вхождение страны в еврозону.