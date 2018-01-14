Жители ОРДО начали использовать «Феникс» для звонков на номера украинских операторов: цены и условия

Жители временно оккупированных городов Донецкой области сообщают об удачных попытках дозвона на номера украинских мобильных операторов посредством местного «оператора» «Феникс». Об этом они пишут в социальных сетях.

По словам дончан, дозвониться на подконтрольные Украине территории можно, но это стоит недешево — тарифы достаточно высоки.

«1 минута 20 сек в Днепропетровск 20 рублей», — написала местная жительница.

Комментаторы отмечают, что 20 руб./минута — это стандартный тариф. Однако сторонники боевиков также пишут о тарифе 10 руб./минута. Ни та, ни другая информация пока не подтверждена — разные пользователи столкнулись с различными ценами.

«Сейчас сделал еще один короткий звонок с феникса в Европу. Поговорил секунд 30–40 и сняли около 10 руб», — сообщил участник обсуждения.

О звонках на номера украинских операторов сообщают и жители неоккупированных территорий: по их словам, такие звонки уже начали поступать, и во время них телефон высвечивает информацию «номер не определен». «Наши родные из Донецка с феникса звонят нам на Водафон: высвечивается-номер неопределен», — написал пользователь.

При этом в ОРДО появилась информация, что связи Vodafone не будет до понедельника, 15 января. Эта информация также не проверена и не уточнена официально.

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.

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