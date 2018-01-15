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64% граждан России считают выборы президента легитимными


Добавлено: 15 янв 2018 в 20:56, Категория: Политика
64% граждан России считают выборы президента легитимными

В числе их Павел Грудинин и Ксения Собчак. Вторую позицию занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 7,6%. За них готовы проголосовать 7,6% и 4,2% опрошенных из числа тех, кто будет участвовать в выборах. По достоверным располагаемым сведениям за декабрь, за нее ни при каких обстоятельствах не проголосуют 82,1% граждан России (в ноябре было 89,9%), положительные эмоции она вызывает у 11% опрошенных, нехорошие - у 80%. При всем этом 64% респондентов уверены в честной и открытой борьбе в выборах. Именно их появление информирует о том, что кандидатство является действительно свободным.

Большинство тех, кто точно планируют пойти на выборы, готовы отдать собственный голос за В. Путина на президентских выборах — 81,1%, Павлу Грудинину — 7,6%, Владимиру Жириновскому — 4,2%, Ксении Собчак — 0,7%, Григорию Явлинскому — 0,6%, Борису Титову — 0,4%.

Валерий Федоров обозначил, что к концу осени минувшего 2017 года тех, кто считал выборы честными, было 60%, а тех, кто в данном сомневался, было от 29% в конце осени до 23% зимой.

Напомним, выборы Президента Российской Федерации пройдут 18 марта нынешнего 2018 г. Интерес к предстоящим выборам проявляют три четверти опрошенных.

Вместе с тем, 34% опрошенных считают, что выборы руководителя государства 18 марта 2018-ого года пройдут откровенно, 46% предположили несущественные нарушения и 17% убеждены, что результаты будут достаточно серьезно искажены. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Есть те, кто полагает, что выборы пройдут откровенно. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5% (для выборки объемом 1800 человек) и 1,8% (для выборки объемом 3000 человек).



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Добавлено: 15 янв 2018 в 20:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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