9 мая вполне может стать национальным праздником в государствах европейского союза

В поддержку данной идеи европейские защитники прав человека подготовили петицию.

«Теперь странам предстоит решить, следовать ли призыву Европарламента и делать ли 9 мая выходным днём».

В государствах Европейского союза 9 мая вполне может стать национальным праздником и соответственно выходным днём.

В данный момент документ отправлен в Еврокомиссию, Совет ЕС, а еще правительствам и общенациональным парламентам стран.

Резолюция Европейского парламента носит рекомендательный характер. Сбор подписей начнется в ближайшие дни. «Сей день является не только лишь Днем Европы, однако также для многих в ЕС данная дата ассоциируется с Днем Победы», — проинформировал европарламентарий Томаш Здэховски. День Победы в европейских странах отмечается 8 мая. Именно в сей день в 1950-ом была обнародована Декларация Шумана, которая привела к созданию предшественника ЕС — Европейского объединения угля и стали.