Афганский лидер Ашраф Гани объявил, что армия его страны и полгода не продержится без финансовой поддержки со стороны Вашингтона.

По его словам, cейчас на территории государства действуют боевики 21 международной террористической группировки. Информацией об этом Гани поделился в интервью CBS. Посылаются десятки террористов-смертников. Есть целые «фабрики смертников».

Как отмечает канал, в 2017 г был период, когда только за 4 месяца не менее четырех тысяч афганских полицейских и военнослужащих были ранены, 2,5 тысячи погибли. С того времени президент отказался публиковать данные о потерях.

По предварительным данным RT, президент также поведал, что Афганистану не нужны другие государства, «чтобы вести свои битвы». «Мы не будем в состоянии поддерживать нашу армию на протяжении 6-ти месяцев без американской поддержки и потенциала», — обозначил Гани.