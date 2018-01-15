Андрей Воробьев осмотрел новейшую школу в Подольске

Новое образовательное заведение открылось в Подольске. В ней уже обучается не менее 700 школьников, а всего тут готовы принять 1100 детей.

Поздравить ребят, учителей и родителей с новой школой приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Руководитель региона пожелал всем хорошей учебы и работы в новых стенах. Здесь и удобные парты, и современное оборудование. Открытие свежей школы в Подольске даст возможность уменьшить число учащихся во вторую смену. Оно разделено на три блока: блок дополнительного образования, административный и учебный. В среднем звене (5, 6, 7 классы) будут открыты кадетские классы. В школе имеются нынешние лаборатории, 65 снабженных учебных кабинетов, кабинеты для внеурочной и исследовательской деятельности, современный актовый зал, два спортивных зала, библиотека, тренажерный зал, столовая. В настоящее время администрацией школы ведется энергичная работа по наполнению системы «Школьный портал», отмечает pr-служба. Благодаря возникновению свежей школы количество воспитанников 2-ой смены в микрорайне снизилось на 6 процентов.