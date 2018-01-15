Благовещенск в лидерах по поднятию цен на бензин

В Благовещенске с 1 по 7 января подпрыгнула цена на бензин.

По данным Росстата, в государстве подорожало дизельное горючее.

Начиная с 1 по 7 января, бензин подорожал в 60 субъектах Российской Федерации, но больше всего рост составил приблизительно в Севастополе — 1,1%, Южно-Сахалинске — 1%, а еще в Черкесске, Благовещенске и Биробиджане — 0,8%. Больше всего горючее подорожало в Севастополе. Менее всего в Сибири данная марка бензина стоила в Горно-Алтайске — 36,33 руб., а дороже всего — в Чите (40,35 руб.). На столько же подорожал бензин и в Биробиджане.

Впрочем, в данный момент за литр бензина марки АИ-92 благовещенцам придется платить 39,96 рублей, за АИ-95 — 42,22 рубля, АИ-98 — 44,65 рубля. Снижение по объемам дизельного топлива не такое ощутимое — 2,3%.

В некоторых областях зафиксировали падение цен на бензин. Такая ситуация, например, прослеживается в Ярославле, Новосибирске, Кемерово и Кызыле.

Росстат в который раз обнародовал информацию об изменении цен на горючее в нашем государстве. Стоимость топлива поднялась в первую неделю 2018 года.