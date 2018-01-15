Боевики «ЛДНР» испуганы предложением Путина по Крыму

Предложение президента РФ Владимира Путина вернуть Украине захваченные в аннексированном Крыму вооружение и технику ВСУ напугало боевиков ОРДЛО.

По данным координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука, в связи с этим в формированиях «Л/ДНР» командирам поручено организовать проведение «разъяснительной работы с личным составом».

Тымчук отмечает: «Главная цель — довести до боевиков тезис, что предложение Путина не направлено на усиление ВСУ и „Россия не бросит Донбасс“. Рекомендуемые тезисы: вооружение, о котором идет речь, полностью неисправно и потребует большой затраты денежных средств Украиной на восстановление, тогда как денег у Киева нет; военно-морскую технику (корабли ВМС) Украина не сможет использовать против боевиков, поскольку не сможет перебросить ее в Азовское море; бронетехника же восстановлению практически не подлежит».