Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Каменки (из гранатометов. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Фейсбук.

Как отмечают в штабе АТО, полного соблюдения перемирия по вине боевиков достичь не удалось.

«С начала суток зафиксирован 1 обстрел позиций Вооруженных сил Украины. На Донецком направлении враг из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по оборонцам Каменки. Украинские военнослужащие на провокации противника не поддались и огонь в ответ не открывали. На других участках нашей обороны нарушений режима тишины не зафиксировано», — сказано в сообщении.