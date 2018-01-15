Британка сдала экзамен по танцу в 80 лет

Самой возрастной балериной Англии стала 80-летняя Барбара Питерс, благополучно сдавшая экзамен в английской Королевской академии танца (RAD). В этот раз профессиональная балерина Барбара Питерс на протяжении 55 мин. исполняла различный, традиционный и характерный танцы. Она стала самой возрастной балериной страны, докладывают западные СМИ. О результатах Королевская академия танца уведомила ее в письменной форме. — Я взволнована: «это лучший подарок, которого только можно было пожелать».

Британка, родившаяся в семье механика и служанки, начала танцевать в возрасте 2-х лет. Также английские корреспонденты отмечают, что Барбара Питерс начала танцевать с 2-х лет, а в девять уже сдала 1-ый экзамен. В 1957 г. ей удалось поступить в Королевскую академию танца, что стало для Питерс большим достижением. Многие прокомментировали этот случай, назвав его фантастическим. В 1950-х студентка не смогла сдать решающего экзамена, так как сломала руку.