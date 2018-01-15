Предпосылкой ошибочной тревоги, объявленной на Гавайях из-за «приближающейся баллистической ракеты», стал человеческий фактор: работник экстренной службы по ошибке надавил не на ту кнопку.

В то же время президента США Дональда Трампа, который в момент инцидента играл в гольф, накрыло волной критики из-за нехватки реакции либо комментариев. Внутренняя проверка показала, что неверное оповещение случилось потому, что работник ведомства по чрезвычайным ситуациям «случайно надавил не ту кнопку».

Спустя пару минут выяснилось, что тревога была ошибочной.

В США, на Гавайях, ошибочно объявили тревогу неизбежного ракетного удара. Губернатор Гавайских островов Дэвид Иге (David Ige) обратился к жителям 13 января из Центра управления чрезвычайными ситуациями на Гавайях, чтобы успокоить людей. Активация и проверка пробных и действительных уведомлений о приближающейся ракете сейчас будет осуществляться 2-мя сотрудниками службы.

Работники центра по чрезвычайным ситуациям три раза в день проверяют работоспособность системы оповещения населения об угрозах. Около 8 утра по здешнему времени посредством СМИ и сообщений на телефоны стала распространяться информация о ракетной атаке на штат.

Глава гавайского Управления по чрезвычайным ситуациям Верн Мияги сказал корреспондентам, что человек, ответственный за рассылку ложного сообщения, «чувствует себя ужасно» в связи с этим.

Иге подтвердил, что ошибка произошла из-за человеческого фактора. По его словам, инцидент произошел из-за ошибки дежурного, заступившего на замену - он надавил не на ту кнопку.

Граждан американского штата Гавайи разбудило нешуточное предупреждение: баллистическая ракета запущена в их направлении. Об этом сообщили в федеральной комиссии связи США. Сработала система оповещения Ambert Alert, которая подчиняется министерству юстиции США.