Деградация по-американски

США деградируют. Причем очень быстро. И если раньше мы «удивлялись» боевым самолетам, которые не летают, противоракетам, которые не сбивают, боевым кораблям, которые не плавают, то сегодня уже никто особенно не удивляется вагонам, которые не ездят и ушедшим под откос поездам.

Сегодня самое время поговорить о том, к чему привело американцев игнорирование фундаментальных основ развития технологического общества. Всего несколько примеров из истории и сегодняшнего дня. Но для начала давайте разберемся, что такое цивилизация.

По сути, это технологический уклад. Все удобства и те приятные «штучки», которыми мы пользуемся в своей повседневной жизни, могут работать как часы только до того момента, пока за всем этим хозяйством кто-то должным образом следит. Как только мы перестаем это делать, привычная нам цивилизация начинает уходить из нашей жизни. Так было в республиках бывшего СССР в 90-е и так будет в США, если там никто этим не озаботится в ближайшее время. Хотя, думаю, это мало поможет. Слишком далеко все зашло.

Дело в том, что в самой Америке процессы деградации начались много раньше, чем в Союзе. Почему же тогда рухнул СССР, а не США? Тут просто вмешался еще один фактор. Пока США деградировали естественным путем, советская цивилизация была разрушен изнутри, руками предавших ее элит.

Не перекупи Вашингтон в свое время часть советской элиты, мы бы сегодня ездили в США и качали бы головой, приговаривая: «Неужели до такого смогла докатиться некогда процветающая цивилизация?».

Не верите? Читаем малоизвестного сегодня, но очень влиятельного в свое время американского экономиста Сэймура Мэлмана, который, как по мне, написал просто гениальное экономическое произведение под названием «Прибыли без производства».

Берем всего один показательный эпизод. Итак, на дворе начало 1970-х. Мощнейшая американская корпорация «Боинг-Вертол» с 1971 г. взялась за конструирование, а затем и производство электрических троллейбусов. В США свои собственные троллейбусы перестали делать в 1950-е.

Казалось бы, что может быть проще, чем восстановить их производство. В 1976 г. первые машины вышли на линию, и уже через четыре года все согласились, что США неспособны производить собственные троллейбусы. Разучились.

Это всего лишь один маркер из 70-х, когда в США специалистам уже стали видны первые признаки надвигающейся проблемы. Ее фундамент был заложен в 60-е, когда американские «предприниматели» были разбалованы государством и возможностью бесконтрольно грабить это государство при помощи распиловки гигантских военных бюджетов. Собственно, потому они и стали гигантскими. А затем этот способ «зарабатывания» денег перекинулся и в гражданский сектор, медицину, образование и, как раковая опухоль, убил все, что было здорового в американском обществе. Диагноз этой системе вы видим на табло, которое отсчитывает сумму американского государственного долга.

И спасает американскую цивилизацию от разрушения пока только способность закупать за доллары то, что сами американцы производить уже не могут. И с каждым годом таких товаров становится все больше и больше.

Итак, мы уже привыкли к тому, что новые американские боевые самолеты не летают, противоракеты не сбивают, корабли не плавают, а аналоги российских «армат» весят более 80 тонн, из-за чего ВС США вынуждены отменять программу перевооружения сухопутных войск. Да, американская армия утрачивает возможность эффективно бороться с противником, но с этим еще как-то можно жить.

Но что делать с вот этим? Недавнее крушение пассажирского поезда Amtrak Cascades, во время которого погибло и было ранено более 100 человек, –ярчайший пример того, на что способны совместно деградация инфраструктуры и некомпетентность управляющих ею чиновников. Еще предстоит разобраться, кто больше всего виноват в том, что один из первых составов с пассажирами, выпущенный по обновленной скоростной железнодорожной трассе, ушел под откос. Возможно, это конструкторы ошиблись в расчетах или фирмы-подрядчики что-то не так выполнили, а заказчик не смог или не захотел это увидеть, но факт налицо.

Система государства дала очевидный сбой. Причем мест, где «тонко», в США с каждым годом все больше, а потому и рвется все чаще.

Например, беспрецедентный скандал в нью-йоркском метро, который разразился в декабре 2017-го. В сентябре 2016 года «Вечерний Нью-Йорк» писал о новых вагонах модели R179, как о вагонах мечты. Они должны были заменить архаичные вагоны R32, первые образцы которых были выпущены на линии в уже далеком 1964 году. Стоимость одного вагона составила космические 2 млн. долларов за штуку. Но кто-то решил, что это разумно, так как надежность новых вагонов должна была вырасти в 10-12 раз, что делало обоснованными эту цену. Так показывали расчеты. А вот что вышло на практике.

Как пишет Daily News, сегодня новые поезда во время испытаний с пассажирами «на борту» провалили подряд три тестирования в течение двух недель (19, 27 и 30 ноября 2017 года). Все это заставило эксплуатирующую компанию временно приостановить 30-дневный испытательный цикл новых поездов.

Знакомая картина, не правда ли? Прямо калька из 1970-х, только в гораздо больших масштабах. Меняются десятилетия, кратно растет стоимость изделий, а проблемы не только не уходят, но и нарастают, как снежный ком во всех отраслях.

Итак, США деградируют, и процесс их внутренней деградации ускоряется. И самое плохое для них состоит в том, что все это происходит на фоне деградации политической и даже, я бы сказал, цивилизационной. А это и есть системный кризис, из которого пока у США выхода не наблюдается.

Юрий Подоляка (Yurasumy)

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