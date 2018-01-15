Декабрь 2017 г стал самым «темным» за всю историю метеонаблюдений в столице РФ

«Прошедший декабрь стал самым темным месяцем за всю историю наблюдений над погодой», — сообщает слова синоптиков портал Метеоновости. Об этом в начале рабочей недели, 15 января, сказал портал «Метеоновости». По утверждению синоптиков, это стало своеобразным рекордом. Но как выделили профессионалы, декабрь 2017-ого года не достиг даже минимального показателя в 18 солнечных часов, так как «за весь месяц солнце ни когда так и не показало собственный ясный облик». Но за весь декабрь светило так и не показало собственный ясный имидж.

Последний месяц 2017 г. оказался самым темным за всю историю метеонаблюдений в российской столице. «Минувший декабрь стал „самым темным“ месяцем за всю историю наблюдений над погодой», — сообщили синоптики.