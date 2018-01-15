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» » Дом 2 - Остров любви - 4998 Выпуск (15.01.2018) ТНТ

Дом 2 - Остров любви - 4998 Выпуск (15.01.2018) ТНТ


Добавлено: 15 янв 2018 в 09:37,
Остров любви выпуск 15 января свежая серия. Ольга Бузова наконец решилась сделать перерыв в работе. Первый свой полноценный отпуск за два года девушка решила провести в Таиланде. Захарьяш заявил Роме Капаклы, что Рома с Мариной никогда не говорили про свадьбу и вдруг резко начали говорить, это смешная ситуация. Рома ответил, что у него нет денег, чтобы играть свадьбу, если выиграют, то поженятся. Марина добавила, что если они победят в конкурсе, то сыграют свадьбу. Недавно Ирина Михайловна Донцова изъявила желание отправиться на Сейшелы, чтобы повидаться с будущим зятем и любимой дочерью. Однако Леша Купин оказался категорически против такого визита и заявил, что для него Ирина Михайловна на острове гость нежеланный.

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Добавлено: 15 янв 2018 в 09:37, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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