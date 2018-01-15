Дональд Трамп объявил, что не считает себя расистом

Как стало известно, Трамп в воскресенье, 15 января, в процессе конференции с представителями СМИ объявил, что не отзывался оскорбительно о государствах 3-го мира.

Напомним, скандал разгорелся после того, как новостные агентства проинформировали, что на совещании по иммиграции с конгрессменами руководитель Белого дома назвал страны 3-го мира «вонючей дырой». В частности, использовав это слово, Трамп якобы упомянул Гаити, Сальвадор и несколько африканских стран.

Позже Трамп объявил, что он не допускал похожие слова. Трамп уверил, что не делал обидных ремарок во время совещания в Белом доме. «Я менее расистский человек, у которого вы брали интервью», — проинформировал американский лидер репортерам.