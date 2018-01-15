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Доверенными лицами Путина? стали более 60 активистов ОНФ


Добавлено: 15 янв 2018 в 21:30, Категория: Россия
Доверенными лицами Путина? стали более 60 активистов ОНФ

Более шестидесяти активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) стали доверенными лицами президента России Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства.

Об этом 15 января сообщает ТАСС.

Как рассказала журналистам вице-спикер Госдумы РФ, сопредседатель центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева, Общероссийский народный фронт, начиная с 2012 года, работал с доверенными лицами действующего главы российского государства. Список доверенных лиц со временем обновился, в него вошли в том числе многие активисты ОНФ, которые были в повестке Путина и контролировали выполнение его указов.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. В начале декабря минувшего года Путин сообщил о том, что выдвигает свою кандидатуру в качестве самовыдвиженца.



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Добавлено: 15 янв 2018 в 21:30, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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