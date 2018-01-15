Экстренно нужна помощь: США обратились к России за поддержкой, последовала «газовая комбинация»

Последние новости сегодня – 15 января. В настоящий момент наблюдается острое противостояние США и России на газовом рынке Европы. Однако в реальности Соединенные Штаты оказались не в состоянии обеспечить собственные потребности в СПГ и были вынуждены искать помощи у России.

Ситуация с сильными морозами, которая наблюдаются на севере США, продемонстрировала слабость страны в газовом снабжении. Из-за капризов природы северные регионы страны начали испытывать острую потребность в газоснабжении, однако в данной ситуации, претендующие на мировое господство в качестве поставщика СПГ американцы не смогли оперативно закрыть потребности в углеводородах собственных потребителей. В итоге США пришлось экстренно закупать газ за океаном у главного конкурента – России, сообщает издание «НьюИнформ».

Для устранения возникшего дефицита Вашингтон пошел на «газовую комбинацию» с участием РФ и задействованием ее энергоносителей. Так, первый танкер проекта «Ямал СПГ» «Кристоф де Маржери» изначально должен был поставить газ РФ в датский порт Скаген с последующей переправкой его в Азию. Но сложная ситуация на севере Соединенных Штатов внесла коррективы, в итоге в экстренном порядке СПГ РФ направился в британский Isle of Grain, а уже потом в американский Everett в Бостоне для спасения американских граждан от холода.

Экстренный маршрут СПГ России продемонстрировал слабость Соединенных Штатов в качестве мирового газового гегемона, отмечается в материале «НьюИнформ». Для извлечения выгоды Вашингтон оказывает давление на своих европейских партнеров, однако в экстренных условиях американские компании демонстрируют неспособность удовлетворить нужды собственных потребителей.