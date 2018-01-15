ФСБ РФ задержали украинку, ехавшую в Крым к сестре

Крымское погрануправление ФСБ России заявили, что при въезде в аннексированный Крым задержали гражданку Украины с амфетамином

По словам российских силовиков заявляют, что женщина, 1972 года рождения, была задержана на пункте пропуска «Армянск».

В ФСБ сообщили: «Перед проведением досмотра вещей 45-летняя гражданка Украины попыталась подкупить пограничников, предложив золотые серьги, однако была предупреждена об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей».

По информации, в отношении женщины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 229.1 Уголовного кодекса России. По данным СМИ, гражданку Украины взяли под стражу.